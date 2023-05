Arrancada de carros vai marcar reabertura de pista em Alegrete

Os amantes da velocidade já tem um local específico para arrancadas em Alegrete. A partir deste sábado (7), o Race Park reabre sob nova coordenação. Localizado na BR-290, em direção a Rosário do Sul, no Km 570, distante 7 km do centro da cidade de Alegrete, o local está pronto para receber pilotos e o público aficionado por arrancada e som automotivo.

O Portal Alegrete Tudo esteve presente no último evento do Race Park, um 20 de setembro de 2020, dias depois reproduziu uma reportagem especial com o proprietário que fecharia os portões e iria para região metropolitana.

Desde lá, o local bem como a pista estavam fechado, sem nenhuma manutenção. No mês passado, os novos administradoras João Oswaldo Iarto e Adiel Fraga deixaram o local apto a realização de eventos. “Já no próximo domingo teremos um evento para motos e no outro um rachão de carros”, adianta Iarto.

Um dos principais objetivos nesta retomada é realizar o circuito de corridas, tanto de carro como de moto, assim proporcionando aquelas pessoas que são adeptas ao esporte retornar a fazer o que gostam em um lugar seguro, amplo, com toda a estrutura explica o empresário e também piloto de arrancada João Oswaldo.

Outro fator apontado por ele é incremento na economia do município. São visitantes de várias cidades como São Francisco de Assis, Santiago, Manoel Viana, Nova Esperança do Sul, Rosário do Sul, Bagé, Itaqui, São Borja, Uruguaiana, Quaraí, entre várias outros municípios, assim gerando lucro no comércio local, em loja de moto peças, auto peças de carros, postos de combustível, hotéis, restaurantes, mercados e também gerando empregos como, equipe de seguranças, ambulância e equipamento de som.

Para marcar essa reinauguração neste final de semana sábado (20) e domingo (21), acontece uma Arrancada para Carros e treinos para motos. Nesta sexta-feira (19), ocorre uma carreata de reinauguração da pista Race Park, o comboio sairá da Praça dos Patinhos às 20hs, e percorrerá as principais ruas do centro retornando ao parque.

No sábado a programação inicia ao meio dia com a abertura dos portões e das 13hs às 16h30min, treino para carros. Das 17hs até às 19hs, é a vez das motos na pista. Para o domingo, os portões do Race Park reabrem às 8hs, e os treinos para carros serão liberados das 9 às 10hs.

A partir das 10h30min, iniciam as cronometragens, com 4 tomadas de tempo por categorias. A entrada no Race Park custa R$ 10 (Dez Reais) e o box R$ 20,00 (Vinte Reais). Os organizadores alertam que dentro do Park está proibido som automotivo e haverá bar no local, sendo proibido a entrada com bebidas.

Os organizadores já adiantam que no próximo dia 18 de junho, haverá uma arrancada exclusiva para motos. Evento também com cronometragem oficial na pista Race Park.

Fotos: reprodução