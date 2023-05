Professora e colegas do Demétrio homenagearam Gabriel Picolotto Gomes, recentemente falecido

Share on Email

Alunos do Colégio Demétrio Ribeiro prestaram uma emocionante homenagem a Gabriel Picolotto Gomes de 17 anos, recentemente falecido. Eles entraram em contato com o PAT e descreveram como foi a atividade que teve objetivo de demonstrar todo carinho, amor e também a dor pela morte do adolescente.

Na manhã da última terça-feira, dia 16, o colégio Demétrio Ribeiro foi palco de um momento tocante, quando balões brancos “sobrevoaram” a instituição. Os alunos do terceiro ano organizaram uma comovente homenagem ao seu colega Gabriel Picolotto Gomes, que faleceu recentemente. Ele morreu no último dia 13, um dia antes dos Dia das Mães, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

A iniciativa partiu dos amigos mais próximos de Gabriel, uma vez que a direção da escola não paralisou nem um dia e sequer, decretou luto ou realizou alguma reflexão sobre o assunto. Diante da falta de atenção e insensibilidade da gestão escolar, os amigos de Gabriel sentiram-se tristes e decidiram prestar uma homenagem ao colega de forma independente – argumentaram os colegas.

Os familiares de Gabriel, pai Jarbas Fernando Gomes Ferreira, mãe Claudete Picolotto Gomes Ferreira e a irmã Nathália Picolotto Gomes, estiveram presentes para testemunhar a homenagem feita pelos alunos. A professora Sidneia Nascimento, profundamente comovida, escreveu um texto em memória do aluno, expressando seus sentimentos e reflexões sobre a perda.

O que nos resta é saudade…

Saudade dos momentos vividos, dos que poderíamos viver de tudo o que foi e do que poderia ter sido…

O Gabriel sem dúvidas foi o amigo fiel, o colega parceiro e divertido, o cara que tentava sempre divertir seus colegas e o fazia com maestria. Hoje, nos resta a saudade…



Foram alguns anos de convivência, a maior parte dentro da escola, mas também fora dela, e ai percebemos o quão especial o Gabriel foi e será. Ele nos ensinou muito, principalmente o significado de uma verdadeira amizade, o valor de um amigo. Ele estava sempre lá pronto para escutar, ajudar e até aconselhar, um ombro amigo.



A turma 306, jamais será a mesma, pois o Picolotto deixou marcas inesquecíveis no coração de cada um de nós (amigos, colegas e professores), um guri esforçado, dificilmente estava triste era o ponto de equilíbrio da turma e continuará sendo.



Ele fez amigos aqui…



Verdadeiros amigos para todas as horas, até a sua última hora! Ele não tinha vergonha de falar sobre seus sentimentos, de suas amizades e do quão importante eram estas pessoas para ele.



Nos permitam neste momento dar um conselho?



Façam como ele, não se envergonhem de abraçar, dizer um eu te amo, a quem realmente vocês AMAM, vivam momentos com suas famílias, com seus amigos, demonstrem seu afeto e respeito pois, não sabemos o que será do amanhã. Talvez não consigamos dizer o quanto essas pessoas foram e são especiais em nossas vidas. A vida é breve! Vamos vivê-la da melhor forma, honrando sempre a quem amamos e também a memória daqueles que partiram. Sentiremos saudades Gabriel Picolotto Gomes.

Após a homenagem feita pela professora, os alunos se reuniram em um local aberto, para falar um pouco sobre Gabriel.

“Ele era um irmão para mim. Ele é um anjo, sempre foi um anjo e eu amo o Gabriel com todas as minhas forças. Espero que todos tenham a honra e o privilégio de ter um Gabriel em suas vidas” ressalta Isadora Simões.

“O Gabriel para mim não era um melhor amigo, era um irmão. E eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, muito menos com o Gabriel. É difícil a ficha cair, isso aqui é uma simples homenagem mas em forma de agradecimento a tudo que o Gabriel nos proporcionou e vai continuar proporcionando”- destaca Reci Dorneles. Ao final, os alunos, professores e os pais de Gabriel, soltaram balões brancos, também teve uma salva de palmas, abraços e a comoção de todos.