Com muito carinho e cercado de ilustres presenças, Flamengo comemora 60 anos

Foi um final de semana para celebrar os 60 anos do rubronegro alegretense. O clube foi fundado em 14 de julho de 1963, pelo até hoje presidente Antônio Carlos Fagundes, carinhosamente conhecido por Toninho Fagundes.

O Jubileu de Diamante teve suas comemorações iniciadas ainda na fria noite de sexta-feira (14), quando um grupo de ex-atletas se aqueceu numa confraternização num restaurante na Praça Getúlio Vargas. Ali foi o ponto de partida de uma festa que duraria mais 48 horas.

No sábado ao meio-dia o ponto alto das comemorações do Sessentão Flamenguinho. No CTG Farroupilha em meio a autoridades militares, secretariado municipal e forte presença dos vereadores e da visita do deputado federal Afonso Motta, ex-jogadores que hoje residem em várias cidades espalhadas pelo Brasil, marcaram presença. O almoço teve animação da dupla Elles Dois, que tocaram as melhores da MPB.

Uma Sessão Solene proposta pelos vereadores Moisés Fontoura e Anilton de Oliveira Gonçalves, deu início as atividades. Foram homenageados os cinco atletas fundadores do Flamenguinho: Rui Augusto de Castro Barbosa, Sidnei Blesmann Valério, Renato Souza Silva, Djedah de Souza Lisboa e José Augusto de Souza Lisboa. Além dos destacados Reinaldo Silveira Martins, Renato Silveira Lima, Lauro Antônio Ferreira e Hernande Gomes Flores.

O prefeito Márcio Fonseca do Amaral e o vice Jesse Trindade foram agraciados com camisetas personalizadas do Flamengo, no detalhe levaram o número 15 nas costas. Já o Afonso Motta recebeu a camisa personalizada com o número 12.

Dali em diante uma sessão interminável de fotos, em campo, aliás no tablado do CTG, se misturaram o presente, futuro e o passado da escolinha que é querida por todos. O tradicional parabéns a você foi cantarolado em pé por todos os presentes e o eterno presidente com uma japona térmica do clube, não disfarçou a alegria do ambiente contagiante que o rubronegro proporcionou a todos que ali estavam.

Para encerrar com chave de ouro o Jubileu de Diamante, ex-atletas se reuniram no domingo (16), pra mais um almoço de pura confraternização em meio a muito pagode. Assim os 60 anos do Flamengo, clube anfitrião do maior evento esportivo de futebol infantil e fomentador das categorias de base completou um ciclo de longevo de vida.

