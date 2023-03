Arroz: área colhida em Alegrete e região ultrapassa os 51%

Nesta semana, o levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz revela que os trabalhos da colheita de arroz da safra 2022/2023 alcançaram 39,79% no Estado. Foram colhidos até o momento 334.199 hectares dos 839.972 ha semeados no RS.

As informações são da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater), a partir de dados apurados pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Irga.

Alegrete, na região da Fronteira Oeste, está inserida na área que alcançou 51,73% já colhidos (129.889 ha de 251.096 ha semeados).

A Campanha atingiu 48,39% da área colhida (59.304 ha de 122.548 ha). A Planície Costeira Externa aparece na sequência, com 41,16% (38.665 ha de 93.927 ha).

A Planície Costeira Interna registra 35,43% (43.496 ha de 122.767 ha). A região Central está com 28,46% (31.888 ha de 112.051 ha). E a Zona Sul alcançou 22,50% nesta semana (30.957 ha de 137.583 ha).

Os dados são relativos até o último dia 24, com previsão de ainda nesta quarta-feira o instituto atualizar os dados regionais da colheita efetivada até dia 27.