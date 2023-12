A concentração, ponto de partida para essa jornada de generosidade, acontece no Parque Porto dos Aguateiros. Além das cavalgadas, está programada uma gincana durante o fim de semana, prometendo entretenimento e arrecadação simultânea.

O diferencial deste ano reside na parceria firmada com o Banco de Alimentos de Alegrete. Todos os alimentos arrecadados serão destinados à comunidade local, proporcionando auxílio direto àqueles que enfrentam maiores desafios. A colaboração dos participantes não apenas aquecerá corações, mas também oferecerá um suporte significativo aos menos afortunados em Alegrete.

A competição amistosa entre Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e piquetes adiciona uma camada de emoção à Cavalgada do Bem. Os grupos que conseguirem arrecadar mais quilos de alimentos receberão merecidos prêmios no domingo (10), incentivando a participação e a mobilização em prol da solidariedade.

Diversos setores da sociedade estão se unindo para tornar o evento ainda mais impactante. A Rádio Nativa, Portal Alegrete Tudo e a Rádio Alegrete, representadas por Giovane Moraes, estão entre os meios de comunicação engajados nessa causa nobre. A parceria com a RBS amplia ainda mais o alcance da iniciativa, permitindo que a mensagem de solidariedade alcance um público mais amplo.

No ano anterior, a comunidade alegretense demonstrou sua impressionante capacidade de mobilização ao arrecadar mais de 5 mil quilos de alimentos. Agora, com a colaboração de diferentes entidades e o espírito tradicionalista em destaque, a expectativa é superar essa marca e impactar positivamente a vida de muitos.

A Cavalgada do Bem e a gincana solidária não são apenas eventos; são manifestações do verdadeiro espírito comunitário que define Alegrete. Os CTGs, como Sentinela do Ibicuí e Honório Lemes, juntamente com os piquetes, como GT os Tauras, Alegretense e Filhos do Cerro, demonstram que a união em torno de causas nobres é a verdadeira essência da cidade.

As invernadas, representadas pelo DTG Club Juventude – Invernada Mirim e Juvenil e CTG Honório Lemes Tropeiros da Liberdade, também estão comprometidas em fazer desta Cavalgada do Bem um marco de solidariedade e empatia em Alegrete. Que essa iniciativa inspire não apenas hoje(9), mas por muitos dias a seguir, reforçando os laços que tornam essa comunidade verdadeiramente especial.