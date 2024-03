Artistas de Alegrete participam do projeto Arte nos Trilhos no Trensurb em POA

Uma composição de arte em movimento pelo cenário urbano metropolitano foi apresentada na sexta-feira (22) em Porto Alegre, pelo projeto Identidade de Rua, do Instituto Troca de Ideias. Quatro artistas plásticas grafitaram vagões do transporte sobre trilhos em uma ação que chega à quarta edição, com apoio da Trensurb, da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Cultura. As edições passadas — em 2005, 2008 e 2011 — projetaram o trabalho de artistas homens.

A alegretense Bruna Rison, Jay Moraes, Sabrina Brum e Jamaikah Santarém compuseram painéis — cada uma tendo como tela um dos vagões da composição — sob temáticas relacionadas à condição feminina na atualidade.

“Escolhi corujas e desenhei três corujinhas, que são os meus filhotes, para homenagear as mulheres, sem distinção de raça, cor ou história de vida. Também abordei a horticultura, que me fortaleceu em um momento de dificuldade”, contou Sabrina.

“O trem faz parte da cultura hip hop, da vida da mulher urbana”, emendou Bruna.

A solenidade ocorreu em ambiente festivo, com música e presença de representações da cena política e da sociedade civil. As obras de arte eram o pano de fundo no cenário que traduzia sentimentos e expectativas do cotidiano.

“Agora posso dizer que vou andar na linha”, disparou Jamaikah. “O trem carrega mulheres trabalhadoras, sensíveis, lutadoras das periferias”, completou.

“Busquei representar a raposa, que é a protetora dos viajantes. As mulheres que vão viajar neste trem deixarão seus filhos em casa e irão sob a proteção da raposa. Sou mãe solo de dois pequeninos que estão me esperando neste momento”, apontou Jay, com a voz trêmula de emoção.

Para a presidente do Instituto Troca de Ideias e coordenadora do projeto Identidade de Rua, a alegretense Fabiana Menini, a decisão de promover uma edição apenas com artistas mulheres ocorreu pela busca de fortalecer a conexão entre a expressividade feminina e a sensibilidade que as mensagens grafitadas vão oferecer aos sentidos dos passageiros do Trensurb.

“Mulheres trazem sensibilidade e humanidade na sua forma de transmitir a mensagem”, pontuou Fabiana, uma das precursoras no suporte e na disseminação da cultura hip hop em Porto Alegre.

A chefe do escritório do Ministério Cultura em Porto Alegre, Patrícia Affonso, destacou o aspecto político relacionado com a ação, mencionando a recriação da pasta e a recomposição de um orçamento direcionado ao apoio de iniciativas como a desta sexta.

“O Trensurb continua público. A cultura voltou ao nosso cotidiano”, completou a diretora Administrativa e Financeira da Trensurb, Vanessa Fraga da Rocha.