Pracinha do bairro Boa Vista passa por revitalização e ganha novo visual

Na última terça-feira (3), o setor de infraestrutura de Alegrete realizou uma revitalização na pracinha do bairro Boa Vista. A ação foi muito comemorada pela comunidade que aclamava por um novo visual na localidade.

A praça do bairro Boa Vista é um dos principais polos de atração de muitas comunidades próximas a localidade: Restinga, Vera Cruz e Macedo. Em virtude de possuir uma quadra de areia e brinquedos para crianças, o local necessitava de uma revitalização para manter seu padrão de atração da comunidade alegretense.

O setor de Infraestrutura do Município atendeu a demanda da população do bairro e executou as melhorias. O coordenador da praça, Jorge Alex Cordeiro, já solicitou às autoridades do Município para que seja disponibilizada mais areia para a quadra do bairro.