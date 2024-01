Assistência Farmacêutica, ferramenta indispensável para a recuperação e preservação da saúde da população

Entre Farmácia Básica e Unidade Móvel, são realizados aproximadamente 17.000 atendimentos ao mês.

A Farmácia Municipal está localizada na Praça Alexandre Lisboa, e funciona de segunda a

sexta-feira das 7h30min às 17h30min, (atendimento de processos do Estado até às 17h).

A unidade municipal dispõe de variados serviços, entre eles, destacam-se a dispensação de medicamentos básicos, de acordo com o Componente Básico do Estado, definido com base na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), e medicamentos de Processos do Estado.

Também é realizada a dispensação de medicamentos para tratamento para tuberculose e hanseníase.

O serviço da Farmácia Móvel funciona com atendimento junto ao ESF dos bairros, no horário das

13h30min às 17h. Atende conforme escala, a qual é divulgada ao final do mês anterior.

O ônibus contempla todos os medicamentos básicos da Farmácia, com exceção das insulinas. A dispensação de medicamentos básicos é feita somente para pacientes SUS. A validade das receitas para medicamentos de uso contínuo é de 6 meses, para medicamentos controlados é de 30 dias e antibióticos é de 10 dias.

A rede de assistência comporta 4 farmacêuticos e mais 10 servidores (entre atendentes, controle de estoque e higienização). O trabalho é gerido por um farmacêutico responsável e mais três integram a assistência farmacêutica municipal.

O atendimento de processos é realizado, também, para pacientes particulares. Devido à grande demanda de atendimentos do setor, a equipe de servidores orienta os pacientes a observarem a validade de suas receitas e quanto à renovação de seus processos, já que a renovação de receitas depende de outros setores e pode levar um tempo até providenciar toda documentação. A responsabilidade é de cada paciente monitorar os prazos de renovação e reavaliação de processos e também, a validade de suas receitas.

A farmácia no entanto, faz apenas o trâmite entre os pacientes e o Estado, enviando os processos e

fazendo a dispensação dos medicamentos. Em caso de dúvidas, a comunidade pode entrar em contato pelo telefone 3961-1042.