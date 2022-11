Associação Balsa do Mariano Pinto reelegeu a atual presidente

Elaine Londero permanece como presidente da Associação de Desenvolvimento da Balsa do Mariano Pinto dos municípios de Alegrete, Itaqui e Maçambará (AMAI).

Na última semana, foi realizada uma assembleia geral no Polo Educacional do Mariano Pinto, que a reelegeu para o biênio 2022/2024.

Desta forma, a diretoria ficou assim:

Presidente, Elaine Londero (Alegrete); vice presidente, Cláudio Alves, Alegrete; primeira secretária, Elena Noetzold Brandolt, Alegrete; segunda secretária, Idelcina Noetzold da Silva, Alegrete; tesoureiro, Paulino Zacarias da Costa, Itaqui; segundo tesoureiro, Anderson Prade, Maçambará; Conselho Fiscal: Rudi Pinto, Júlio Rocha e Volnei Londero, Alegrete; Suplentes: Veldol Batistela Lucas, Mileni Londero, Matheus Sharmm (IMaçambará), Guilherme Calovi (Alegrete) e Geraldo Sheid (Maçambará).

Grupo de Apoio: José Oswaldo]Ferreira dos Santos(Maçambará), Roque Cadore e Delceu Zacarias(Alegrete), Paulo Renato da Rosa (Itaqui), Vilberto Londero, e Ilda Monteiro (Alegrete) e Lenon Lopes (Maçambará)

Elaine que desenvolve um trabalho com afinco, destaca o apoio de todo grupo e acrescenta a importância do trabalho realizado para prevenção de incêndios no campo e queimadas. Com isso, informou sobre uma reunião na próxima semana dia 8 com os Bombeiros e Sindicato Rural.

Se alguém tiver interesse basta confirmar pelo 3422.4577.