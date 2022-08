Encontro entre CEA e Sindicato Rural define estratégias para a FEIND

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O presidentes do CEA Alegrete Cássio Sobrosa e do Sindicato Rural Luiz Plastina Gomes e demais autoridades estiveram reunidos para detalhar a FEIND.

A reunião foi realizada na sede do Sindicato Rural com o objetivo de tratar e detalhar todos os compromissos e estratégias para realização da FEIND – que acontecerá no mês de outubro, durante a 80ª Exposição Agropecuária de Alegrete.

Ao final do encontro de trabalho ficou acertado que a comercialização dos stands caberá ao CEA|CDL de comum acordo com valores estabelecidos entre as duas entidades.

Segundo informações, o trabalho será realizado através da parte executiva do CEA|CDL. Além de confirmada uma série de inovações que tornarão o local atrativo e de grande importância aos expositores que participarão, enfatizou o presidente Sobrosa.

Foto: CEA