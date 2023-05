Associação dos Arrozeiros presta homenagem às produtoras em Alegrete

Um chá em homenagem ao Dia das Mães, realizado na última segunda-feira (8), realizado na sede da Associação dos Arrozeiros, foi a forma de celebrar o dia dedicado às mães.

No evento, as senhoras da equipe da Panela Campeira receberam amigas, produtoras, parcerias, empresárias e empreendedoras para um delicioso chá em comemoração ao Dia das Mães. Foi um momento especial, voltado as mulheres produtoras em que a entidade promoveu uma série de atividades. Durante o encontro a presidente do Sindilojas Alegrete e Manoel Viana, Vanessa Poltozi conversou com o grupo de mulheres, onde abordou os temas empreendedorismo, liderança e sonoridade.

Na sequência da programação as participantes foram agraciadas com uma fala emocionante da alegretense Leila Giacomoni Ubert, autora do livro “O dia que marcou nossas vidas”, onde a escritora destaca uma lição de vida, amor e superação.

Após os dois momentos, foi servido um chá de confraternização e a entrega de mimos às convidadas. “Agradecemos a presença de todas que tornaram a nossa tarde um momento muito especial de trocas de experiências e aprendizado. Feliz Dia das Mães”, destacou a vice-diretora de eventos da entidade Neuza Giacomelli.

Fotos: Associação dos Arrozeiros de Alegrete