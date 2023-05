Gincana dos 69 anos do IFFar deu ênfase a tarefas filantrópicas

Share on Email

Durante a Gincana Estudantil realizada em comemoração aos 69 anos do Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete, os alunos foram desafiados a unir forças em prol de uma campanha do bem. A competição, que contou com a participação de cinco equipes, estimulou o espírito de equipe, união e solidariedade entre os estudantes.

As provas da gincana tinham um objetivo muito especial: arrecadar alimentos não perecíveis, lacres e tampas de garrafas. Essas arrecadações, além de contribuírem para o sucesso da competição, também ajudaram a quem precisa.

Os alunos se empenharam em cumprir as tarefas e, ao final da gincana, conseguiram arrecadar cerca de 200kg de alimentos não perecíveis. Essas doações foram encaminhadas para a Casa Lar do Idoso Ari Vargas Paim, de Alegrete, onde irão beneficiar os idosos assistidos pela instituição.

Além disso, as equipes participantes também arrecadaram tampas e lacres de garrafas, somando um total de 66kg de material reciclável. Essas doações foram destinadas à Apae de Alegrete, onde serão utilizadas para a realização de projetos sociais e ambientais.

A iniciativa dos alunos mostra que é possível unir diversão e solidariedade em uma única ação. A Gincana Estudantil foi uma oportunidade para que os estudantes exercitassem valores importantes, como o trabalho em equipe e a responsabilidade social.