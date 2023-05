Marfrig, uma das maiores empresas da região, emprega quase 700 funcionários e investe em qualificação

O Marfrig de Alegrete é um frigorífico que tem se destacado na região por sua contribuição para a economia local e também pela atenção dada aos seus funcionários. Com quase 700 trabalhadores, a planta tem realizado cerca de três abates por semana, com aproximadamente 400 reses. Embora o ideal seria um abate por dia, o presidente do Sindicato da Indústria da Alimentação, Marcos Rosse, afirma que não há motivo para reclamações.

O frigorífico tem investido na planta, tanto na área de saúde quanto na qualificação dos funcionários. Algumas reformas foram realizadas, como a ampliação do espaço para atendimento médico, a reforma da enfermaria e do refeitório, e a aquisição de uma nova máquina de raio x. Além disso, as palestras e ações de prevenção de acidentes são frequentes, e o resultado é a ausência de acidentes graves registrados até o momento.

Outro destaque do Marfrig de Alegrete é a exportação de produtos para países como México, EUA e China, o que demonstra a qualidade do trabalho realizado na planta. A empresa é uma das que mais emprega pessoas na região, o que reforça a importância da sua atividade para a economia local e para o retorno de impostos ao município.

A reabertura do frigorífico do Grupo Marfrig em Alegrete foi uma grande conquista para a cidade e para os funcionários que haviam sido demitidos em 2016. Em acordo assinado com o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Alimentação de Alegrete, a companhia se comprometeu a reativar a unidade e contratar novamente ao menos 600 funcionários. O resultado foi a reabertura do frigorífico em setembro de 2017, mantendo-se ativo até hoje.

Em resumo, o Marfrig de Alegrete é uma empresa que tem se destacado pelo seu comprometimento com a qualidade do trabalho e com os seus funcionários, além de contribuir significativamente para a economia local. A reabertura do frigorífico há quase seis anos foi uma grande vitória para a cidade, e a sua atividade tem sido um exemplo de sucesso e prosperidade para outras empresas na região.