Gatos paralisam olhar ao ver uma matança de porco em Alegrete

Famílias de pequenos produtores rurais que moram no interior, de Alegrete, costumam ter criações de animais para produzir leite, ovos e carne. Em todas as lidas campeiras e domésticas o trabalho costuma ser dividido entre os integrantes da família. Os irmãos da família Lopes do Amaral com uma pequena Chácara no Capivari, na semana passada, mataram um porco para reforçar alimentação.

Um trabalho que para eles é comum, mas só que não contavam com a presença de tantos gatos da criação de seus pai com mais de 90 anos. Os bichamos assistiram toda a matança do animal, como se fosse um espetáculo. Uma cena realmente diferente de quem não sabe o que está acontecendo, mas pelo visto é motivo de admiração do trabalho dos irmãos João e Luis, assessorados pela mana Maria Eli.

A grande quantidade de gatos na Chácara se deve porque os animais vão aparecendo na casa e o dono, que vive praticamente toda a vida no local, os acolhe, pois gosta muito de animais.