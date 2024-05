Ataques de cães a ovinos é a maior praga nos rebanhos no 1° distrito de Manoel Viana

Segundo a vítima, os cães costumam atacar principalmente as orelhas e as pernas dos ovinos. O produtor destacou que esse não é um caso isolado e que, nos últimos meses, entre todas as propriedades nas imediações do local citado, Rincão dos Almeidas, cerca de 100 animais já foram abatidos em ataques semelhantes.

Ele mencionou que, além dos animais mortos, muitos precisam ser sacrificados devido aos ferimentos graves, enquanto outros necessitam de tratamento com medicamentos. A origem dos cães, neste último caso, ainda é incerta; pode ser tanto de residências nas proximidades quanto de caçadores que levam seus cães para a área.

A situação tem gerado grande prejuízo aos produtores, afetando principalmente os pequenos criadores, que enfrentam dificuldades para manter a ovinicultura. A continuidade desses ataques representa um desafio adicional, causando desmotivação entre os produtores. Há casos em que uma vítima teve mais de 30 animais mortos, além dos feridos. Desta forma, na sequência vendeu todos e encerrou a criação.