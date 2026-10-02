Atenção, eleitor: confira as seções que mudaram de local em Alegrete para as Eleições 2026

Alterações são temporárias e foram realizadas em razão de obras no prédio antigo do Colégio Oswaldo Aranha

Os eleitores de Alegrete devem ficar atentos às mudanças nos locais de votação para as Eleições Gerais de 2026. Algumas seções eleitorais foram transferidas de endereço para o pleito deste ano, e a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores consultem antecipadamente onde deverão votar. De acordo com informações divulgadas pelo Cartório da 5ª Zona Eleitoral de Alegrete, as alterações ocorrem principalmente em razão das obras de reforma no prédio antigo do Colégio Oswaldo Aranha.

Confira as seções que mudaram

Prédio Novo do Colégio Oswaldo Aranha

Rua General Sampaio

Foram transferidas para o prédio novo as seguintes seções:

011, 033, 042, 047, 089, 107, 112, 136 e 155.

Centro de Formação de Condutores — CFC

Rua Luiz de Freitas, nº 260, ao lado do Cartório Eleitoral

As seções 114, 122 e 140 funcionarão no CFC durante as Eleições 2026.

Colégio Francisco Carlos

Rua Simplício Jaques, nº 54 — Vila Nova

As seções 012 e 064 foram transferidas para o Colégio Francisco Carlos.

Consulta deve ser feita antes da votação

O TRE-RS orienta os eleitores a conferirem o endereço atualizado antes de se dirigirem ao local de votação. A consulta pode ser realizada pelo e-Título, na opção “Onde votar”, ou pelo serviço disponibilizado pela Justiça Eleitoral. O sistema informa o endereço, a zona e a seção eleitoral do eleitor. O TRE-RS também disponibiliza uma relação específica das seções transferidas de local para as Eleições 2026.

Atenção: além dessas mudanças de endereço, existem casos de transferência temporária de seção, como aqueles relacionados a mesários, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e outras situações previstas pela Justiça Eleitoral. Por isso, a consulta individual é a forma mais segura de confirmar o local de votação. O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Caso haja segundo turno, a votação está prevista para 25 de outubro.

Consulte seu local de votação: https://locais-votacao.tre-rs.jus.br/?utm_source=chatgpt.com