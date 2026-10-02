Estudante do IFFar conquista 1º lugar em Feira de Ciências da Unipampa

Natália Severo Noronha, do Curso Técnico em Informática Integrado do Câmpus Alegrete, foi destaque na categoria Ensino Técnico Integrado com projeto voltado ao monitoramento de dados meteorológicos e ambientais

A estudante Natália Severo Noronha, aluna do segundo ano do Curso Técnico em Informática Integrado do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Câmpus Alegrete, conquistou o primeiro lugar na categoria Ensino Técnico Integrado da VI Feira de Ciências Integradora de Alegrete da Unipampa. O evento foi realizado nesta quarta-feira, 30 de setembro.

Natália apresentou o projeto “Desenvolvimento de interface gráfica e integração de sistemas embasados em Raspberry Pi para aquisição de dados de sensores de grandezas meteorológicas”, desenvolvido sob orientação dos professores Marcos Vinicio Thomas Heckler, da Unipampa, e Carlos Alexandre Silva dos Santos, do IFFar.

O trabalho integra uma pesquisa apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), intitulada “Sistema para Navegação Autônoma para Monitoramento Ambiental com Suporte de GNSS”. A iniciativa também conta com bolsa de Iniciação Científica Júnior, proporcionando à estudante a oportunidade de participar de atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

Tecnologia aplicada ao monitoramento ambiental

A proposta desenvolvida por Natália utiliza um computador de placa única Raspberry Pi integrado a diferentes sensores para realizar a aquisição de dados meteorológicos e ambientais. O sistema permite monitorar informações como temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, velocidade do vento, aceleração, orientação, inclinação e posicionamento geográfico.

Os dados coletados são apresentados em tempo real por meio de uma interface gráfica desenvolvida em Python, utilizando a biblioteca PySide6. Durante os testes, o sistema apresentou funcionamento estável dos sensores e atualização contínua das informações.

Segundo os resultados obtidos no desenvolvimento do projeto, a solução apresenta potencial para diferentes aplicações, incluindo monitoramento ambiental, atividades de ensino e pesquisa, prototipagem e desenvolvimento de sistemas embarcados.

A premiação na Feira de Ciências Integradora de Alegrete representa também um reconhecimento ao trabalho desenvolvido por estudantes e professores das instituições de ensino do município e evidencia a integração entre o IFFar e a Unipampa na produção de conhecimento científico e tecnológico.

A participação de Natália no evento demonstra, ainda, a importância das oportunidades de iniciação científica para a formação de estudantes do ensino técnico, aproximando a formação acadêmica de experiências práticas de pesquisa, inovação e desenvolvimento de soluções tecnológicas.