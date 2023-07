Atleta alegretense participa em São Paulo do Camping Escolar

O alegretense Nicolas Fortes dos Santos está em São Paulo participando do Camping Escolar. O atleta de basquete em cadeiras de roda, é aluno do curso do 1° ano do EM na E.E.E.M.Emílio Zuñeda, e integra o Grupo Esportes para Todos.

Ele saiu de Alegrete na madrugada do último domingo com o apoio da Prefeitura, onde o secretário de Educação, Esporte e Lazer Rui Medeiros e o Diretor de Transporte Dilamar Rodrigues, atenderam as solicitações da professora do Nicolas, Marzi Pereira da Costa.

Nicolas foi até Porto Alegre, onde os demais atletas do Basquete em Cadeiras de Roda ( delegação do RS) o aguardavam para embarcarem às 10:40 rumo à São Paulo.



O Camping Escolar foi idealizado e é realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2018 e tem como objetivo proporcionar a jovens atletas ( de 12 a 17 anos) selecionados a partir das Paralimpíadas Escolares, o primeiro contato com a rotina de um atleta de alto rendimento.

No Camping eles têm a oportunidade de receberem informações, dicas e treinamentos com técnicos que treinam atletas que hoje são profissionais.

Nicolas participará das atividades até o dia 9, no Centro de Treinamento Paralímpico vivenciando, interagindo e aprendendo muitas técnicas que vão contribuir para sua prática esportiva.

Em novembro ele irá participar em mais uma edição das Paralimpíadas Escolares. “Nós, da Associação Esportes para Todos ficamos emocionados e felizes por ver o quanto o Esporte está transformando a vida de nossos jovens”, destaca a professora Marzi que ficou em Alegrete na torcida por Nicolas.

Em novembro Nicolas e outros atletas participarão da fase Nacional em São Paulo. E de acordo com a professora, Alegrete terá mais atletas para edição do Paracergs e Paralimpíadas.

Fotos: reprodução