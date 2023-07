Grupo Nativista Ibirapuitã vence Reculuta da Arte Nativa, etapa regional do Enart

A cidade de Vila Nova do Sul se transformou na capital da cultura regional no último final de semana, tudo por conta da Reculuta da Arte Nativa e etapa regional do Enart.

Os eventos ocorreram nos dias 1º e 2 de julho, com 3 palcos de apresentações, no CTG Sincero Lemes, Ginásio Estadual e no Galpão Crioulo Municipal.

De Alegrete, a Invernada Adulta do Grupo Nativista Ibirapuitã foi destaque na 20ª Reculuta, uma das regionais do Enart, onde foi declarada a grande campeã e também arrematou o 1º lugar em coreografia de entrada.

Foi um momento muito importante destacam os coreógrafos alegretenses, pois em Vila Nova do Sul, teve estreia de dançarinos, os quais tiveram seu momento na Juvenil e hoje fazem parte do elenco adulto, como João Pedro, Maria Eduarda e também vindo se juntar ao grupo, oriundo da cidade de Santa Maria e fazendo sua reestreia Harley Lagemann, e também a participação de alegretenses que residem em outra cidade e vem dançar no GNI, como o caso de Dienifer Noetzold.

João Pedro Maria Eduarda Harley Dienefer

“Foi com o intenso apoio dos pais, amigos, patronagem e colaboradores. Seguimos trilhando o nosso caminho baseado na humildade”, destacou o coordenador Adriani Blaskesi.

Ele salienta como o principal de tudo, o trabalho de dois abnegados, que trabalham incansavelmente em prol do grupo, os instrutores Rafael Machado e Tayara Carus.

Na disputa das danças tradicionais o GNI obteve a nota final 29.568, seguido do CTG Pedro Telles Turem da 10ª RT, de São Francisco de Assis com 29.458 e em terceiro o DC Alma Gaúcha de Dom Pedrito – 18ª RT com 29.382. Pela categoria juvenil o título ficou com os gabrielenses do CTG Tarumã 18ª RT.

Fotos: reprodução