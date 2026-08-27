Atletas alegretenses representam o município na Copa Inspa de Patinação Artística em Santa Cruz do Sul

As meninas da patinação estarão competindo em Santra Cruz do Sul na 3ª Copa Inspa de Patinação Artística, nos dias 29 e 30 no Centro de Eventos.

A participação marca mais uma etapa na trajetória das jovens atletas, que chegam à competição após semanas de preparação, treinos e dedicação. Mais do que os minutos de apresentação na pista, cada participação é resultado de um processo que envolve disciplina, superação, acompanhamento da equipe técnica e apoio das famílias.

O projeto Raízes em Movimento tem como objetivo fortalecer a prática da Patinação Artística e ampliar as oportunidades para crianças e jovens, oferecendo condições para treinamentos e participação em competições.

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A iniciativa conta com o apoio da Bancada da Federação Brasil, por meio do vereador Gilmar Martins, responsável pela destinação de Emenda Impositiva que possibilitou a realização do projeto. O recurso contribui para a manutenção das atividades e para que as atletas possam representar a comunidade em eventos esportivos.

Outro parceiro importante é a Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que realiza a cedência do espaço utilizado nos treinamentos.

Para a organização, parcerias entre o poder público, entidades e comunidade são fundamentais para garantir a continuidade de projetos esportivos e ampliar o acesso de crianças e jovens ao esporte.

Agora, as atletas levam para a pista tudo o que foi construído durante os treinamentos. A expectativa é de que possam competir com confiança, alegria e orgulho, independentemente dos resultados.

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A participação em uma competição representa, por si só, uma conquista para as atletas, que têm a oportunidade de vivenciar novas experiências, desenvolver habilidades e representar um projeto construído com trabalho, dedicação e oportunidades.