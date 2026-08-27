Torcida colorada de Alegrete pega a estrada rumo ao Beira-Rio para o Gre-Nal 453

A paixão pelo Sport Club Internacional colocou novamente a torcida colorada de Alegrete na estrada. Na manhã desta quinta-feira (27), uma delegação de aproximadamente 50 torcedores deixou o município com destino a Porto Alegre para acompanhar de perto o Gre-Nal 453, um dos clássicos mais tradicionais e emblemáticos do futebol mundial.

A excursão é organizada pelo consulado alegretense do Internacional e reúne torcedores que atravessam o Estado movidos pela paixão pelo Colorado. A expectativa é de que a caravana chegue à Capital ao longo do dia e participe da movimentação que antecede o clássico no Beira-Rio.

Mais do que uma viagem para acompanhar uma partida, a excursão representa a força da torcida colorada no interior do Rio Grande do Sul. De camisa vermelha, bandeiras e muita expectativa, os torcedores de Alegrete levam ao estádio o sentimento de representar o município em uma das noites mais importantes da temporada.

Gre-Nal vale vaga na semifinal da Copa do Brasil

O clássico desta quinta-feira ganha ainda mais importância porque não se trata apenas de mais um Gre-Nal. Internacional e Grêmio se enfrentam às 20h, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto de volta será disputado na Arena do Grêmio, e o vencedor do duelo avançará à semifinal da competição.

O Internacional chega ao clássico pressionado por uma sequência de resultados abaixo das expectativas no Campeonato Brasileiro. O Colorado não vence desde o dia 2 de agosto, quando derrotou o Corinthians por 2 a 0, pela Copa do Brasil. Na rodada mais recente do Brasileirão, empatou sem gols com o Atlético-MG no Beira-Rio.

Do outro lado, o Grêmio também busca reação. A equipe comandada por Luís Castro vem de derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, resultado que aumentou a pressão sobre o elenco e a comissão técnica.

O cenário transforma o Gre-Nal 453 em uma partida de enorme peso para os dois clubes. Além da rivalidade histórica, está em jogo a possibilidade de dar um passo importante rumo ao título da Copa do Brasil.

Clássico com casa cheia

A expectativa é de Beira-Rio lotado para o confronto. Cerca de 45 mil torcedores são esperados no estádio para acompanhar o primeiro capítulo do duelo pelas quartas de final.

Para a torcida colorada de Alegrete, estar presente nesse cenário é motivo de orgulho. A viagem iniciada ainda pela manhã será concluída poucas horas antes de a bola começar a rolar, mas a preparação para o clássico já começou desde a saída do município.

O jogo terá transmissão com imagens pelo Prime Video, a partir das 20h.

Um capítulo especial para os colorados de Alegrete

A mobilização também acontece em um momento de fortalecimento do consulado do Internacional em Alegrete. A representação colorada no município deverá oficializar, nos próximos dias, um novo cônsul.

A mudança deverá contribuir para ampliar as ações do clube e a integração entre os torcedores alegretenses. A excursão para o Gre-Nal 453 já demonstra a capacidade de mobilização da torcida local, reunindo cerca de 50 apaixonados pelo Colorado em uma viagem que tem como destino o estádio onde o clássico será disputado.

Enquanto a caravana avança pela estrada rumo a Porto Alegre, cresce a expectativa para uma noite que promete ser histórica. De Alegrete ao Beira-Rio, os colorados carregam a mesma esperança: ver o Internacional sair vencedor do primeiro duelo e abrir vantagem na caminhada rumo à semifinal da Copa do Brasil.

Gre-Nal 453 — Serviço

Jogo: Internacional x Grêmio

Internacional x Grêmio Competição: Copa do Brasil — quartas de final, jogo de ida

Copa do Brasil — quartas de final, jogo de ida Data: quinta-feira, 27 de agosto de 2026

quinta-feira, 27 de agosto de 2026 Horário: 20h

20h Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

Estádio Beira-Rio, Porto Alegre Transmissão: Prime Video

Prime Video Jogo de volta: Arena do Grêmio