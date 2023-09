Atletas alegretenses seguem na disputa da Regional São Paulo das Paralimpíadas Escolares

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) deu início às provas da Regional São Paulo das Paralimpíadas Escolares 2023, maior evento esportivo do mundo para jovens com deficiência, na última quinta-feira, 7, com as disputas de atletismo, natação e bocha no Centro de Treinamento Paralímpico, na capital paulista. Na noite de quarta-feira, 6, foi realizada a cerimônia de abertura no evento, no mesmo local, para celebrar o começo da competição.

Os atletas paralímpicos Murillo Vaz Medeiros, 16 anos (atletismo) e Viviane Machado Castilhos (Bocha adaptada) estão em São Paulo participando das Paralimpíadas Escolares- Fase Regional 03.

“Tem sido mais uma experiência significativa e de integração entre os atletas de todas as delegações”, destaca a professora Marzi Fontoura da Costa, que acompanha a dupla e ainda trabalha como staff do atletismo e integra a delegação do RS. Ao todo, 100 pessoas integram a delegação gaúcha nesta disputa que vale vagas para a fase nacional em novembro.

Segundo a professora, no intervalo de cada competição, momento de convívio e disputa regada de muito respeito, empatia e amizade.

Nesta sexta-feira ocorrem às finais no atletismo. Murillo disputou com 20 atletas, e aguarda o boletim que será publicado no final da noite para ver como ficará na classificatória.

Na regional de São Paulo, 700 atletas estão competindo nas modalidades: atletismo (430), natação (209) e bocha (61), representando seis estados (Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina).

Esta edição das Paralimpíadas 2023 é realizada em três fases regionais (Belém, Brasília e São Paulo), que se desenvolvem nos meses de agosto e setembro. Os classificados nessas três regionais vão disputar na fase nacional das Paralimpíadas, que acontece de 27 de novembro a 02 de dezembro, em São Paulo.

As Paralimpíadas Escolares, idealizada e organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), nesta edição, vai receber cerca de 1.800 atletas das 27 unidades federativas. Esse número é o maior em quantidade da história da competição, superando os 1.300 participantes em 2022.

Fotos: reprodução