Ibirapuitã: quase 11 metros acima do nível normal; força tarefa de retirada de famílias é intensa em Alegrete

O impacto nas comunidades locais é evidente, com um total de nove famílias desabrigadas, afetando 27 pessoas, além de 33 famílias desalojadas, que representam um total de 99 pessoas. Os bairros mais atingidos incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo e Promorar.

Para atender às necessidades da população afetada, foram ativados abrigos no Ginásio do Oswaldo Aranha e no Antigo Posto do Bairro Macedo. Os contatos para informações e assistência são (55) 3961 1707 e (55) 991589544.

É importante ressaltar que as operações de socorro e assistência estão sendo realizadas com o apoio dos servidores da prefeitura de Alegrete, do Exército Brasileiro e de voluntários, demonstrando a união de esforços para minimizar os impactos desta situação.

A Defesa Civil continua monitorando a evolução da situação e prestando auxílio às famílias afetadas. É fundamental que a população esteja atenta às informações oficiais e siga as orientações das autoridades competentes.