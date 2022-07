Vida de Bombeiro; a missão de ser um dos profissionais que salvam vidas

A atividade retornou depois de três anos suspensa em razão da pandemia. Neste ano, os convidados foram o presidente do Grupo de Apoio ao Corpo de Bombeiros Militar de Alegrete-GABOM, Francisco Pedroso e o Portal Alegrete Tudo.

As atividades iniciaram às 8h, com a troca de turno, entre os militares que já estavam concluindo o turno de 24h e os demais colegas chegando, ao total, são entre cinco e quatro Bombeiros por turno, sendo que um fica na sala de operações e outro é o motorista do caminhão, o que resulta em dois ou em alguns dias três para combate ou para realizarem o resgate na ambulância. É feito o hasteamento das bandeiras e o rito entre as equipes.

Desde o primeiro momento o respeito e organização se mostraram de forma clara. Houve a revisão de todos os equipamentos e os convidados acompanharam todos os processos e instrumentos de trabalho, todos preparados e prontos para qualquer ocasião.

Com “aparelhagem” de primeira, muitos dos equipamentos que foram adquiridos através do GABOM, houve a instrução sobre os desencarceradores, EPIs completos, com roupa encapsulada para risco com agentes biológicos e químicos, equipamentos de proteção respiratória, equipamentos de trabalho em altura, de resgate aquático e roupa de combate a incêndio.

Além disso, foi realizado um tour no quartel, com sala de aula, academia, dormitórios, e demais acomodações.

Os convidados, também, tiveram a oportunidade de vestir a roupa de combate a incêndio, completa, com todo material, balaclava, coturnos, luvas e máscara de oxigênio com cilindro. Com isso, é possível ter ainda uma dimensão mais completa sobre a dinâmica, agilidade e também o peso que é realizar as atividades com os equipamentos, sendo ainda mais admirável o trabalho realizado pelos militares. Também ocorreram outras atividades.

Com toda essa experiência, é notável como é uma profissão que exige muita disciplina, coragem e raciocínio rápido. Na sequência, os Bombeiros mostraram que independente de qualquer coisa, fica evidente a necessidade de mais efetivo para Alegrete.

O amor pela camisa e pela comunidade é muito mais forte, muitas vezes, eles abrem mão de folgas com a família e do descanso, independente do perigo que irão enfrentar, pois estão sempre prontos para qualquer situação e não descansam até que todos estejam fora de perigo. Um exemplo, foi o início do ano com as grandes queimadas, na cidade e interior.

Para encerrar, Francisco Pedroso, destacou a importância do grupo e salientou a relevância de cada ação dos militares que, hoje, já estão com equipamentos mais modernos, em alguns casos, pelos recursos do GABOM. Além disso, parabenizou os Bombeiros e disse o quanto saiu satisfeito com tudo que viu e vivenciou, sem dúvidas uma experiência única.

Tanto sargento Ramos como sargento Ferrão, também, agradeceram pela participação e pontuaram o conceito de cada convidado.

A guarnição que fez parte das atividades estava composta pelos sargentos Ferrão, Ramos e soldados Escarrone, Tavares e Sacks

“Quando somos crianças, achamos que os verdadeiros heróis existem apenas nas revistas em quadrinhos. Quando “amadurecemos”, percebemos que as vezes estão aqui mesmo, conosco, como vivenciamos. Não é a farda que faz o herói, mas o coração que bate dentro dela”.

Durante a ação, também foi possível acompanhar o carinho das crianças que demonstram através de desenhos ou visitas ao quartel.

Origem do Dia do Bombeiro Brasileiro

A escolha desta data é uma homenagem a criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, inaugurado em 2 de julho de 1856, no Rio de Janeiro, e sob o comando do major João Batista de Morais Antas.

Oficialmente, o Dia do Bombeiro Brasileiro foi instituído através do Decreto nº 35.309, de 2 de abril de 1954. A partir desta mesma lei, também foi definido a realização anual da Semana de Prevenção Contra Incêndios.