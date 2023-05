Audiência na Secretaria de Educação do RS, visa implantar curso técnico no Demétrio Ribeiro

Na última quinta-feira (18), foi realizada uma audiência na Secretaria Estadual de Educação com forte representatividade alegretense. O encontro contou com apoio do Deputado Estadual Frederico Antunes e teve por objetivo apresentar a Secretária de Educação Raquel Teixeira, o projeto para implantação do Curso Técnico de Eletrotécnica na Escola Estadual Demétrio Ribeiro, em parceria com a Unipampa.

A secretária Raquel parabenizou a direção da escola pela iniciativa que contempla a proposta defendida pelo Governo do Estado, que visa capacitar os jovens para um mercado tecnológico e cada vez mais exigente. “O curso vai permitir a muitos jovens uma oportunidade ímpar”, destacou.

Estiveram participando da reunião a professora Marisete Sônego Goulart, diretora da Escola Demétrio Ribeiro juntamente com as professoras Tanise Bilher e Suzele Magalhães. O secretário de educação do município Rui Medeiros, Nilson Gomes – vice presidente do CEA, Ten. Keittel representando a Guarnição Federal de Alegrete, professor Ederli Marangon, diretor da Unipampa Campus Alegrete e os vereadores Moisés Fontoura, Jaime Duarte e Luciano Belmonte, além do presidente do Flamengo Antônio Fagundes e João Vitor Flores representando o gabinete do Deputado Estadual Frederico Antunes.

Pela Secretaria Estadual de Educação, a secretária Raquel Teixeira e equipe da SUEPRO (Superintendência de Educação Profissional). Ficou definido que nas próximas semanas por determinação da secretária Raquel, fará uma visita em Alegrete acompanhada dos técnicos da SUEPRO, para verificar as dependências da Escola e na Unipampa. Esssa ação vai dar prosseguimento na efetivação e posterior homologação do referido curso.

Segundo destacou o vereador Moisés Fontoura, o município de Alegrete através da escola e parceria da universidade estão sendo pioneiros neste curso e que também contemplará a região da Fronteira Oeste.

A consolidação do projeto do curso contou com apoio de diversas empresas locais como: Pilecco, CAAL, Construtora Alegretense e Exército Brasileiro e apoio da ULFRO (União dos Legislativos da Fronteira Oeste, que entregou uma Moção de Apoio em nome das 13 Câmaras de Vereadores da Fronteira Oeste.

Fotos: Assessoria de Imprensa CMA