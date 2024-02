Aulas nos polos rurais só iniciam na próxima segunda-feira

Share on Email

Na área urbana, as aulas recomeçaram em todas as escolas, tanto da rede municipal como estadual. São mais de nove mil alunos que retornaram às suas escolas para mais um ano letivo. Porém, nos polos educacionais do município a previsão de recomeço das aulas é para a próxima segunda-feira( 26).

O motivo, conforme a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer é de que alguns veículos da empresa Nogueira não passaram na vistoria e a empresa solicilitou até este dia 23 para realizar a situação. A empresa é responsável por 27 linhas do transporte escolar em Alegrete.

Nogueira selecionados monitores para o transporte escolar

Conforme a SECEL, Alegrete tem sete polos educacionais rurais e mais 700 alunos nestas escolas. A reportagem tentou contato com a empresa para mais esclarecimentos e até o momento da postagem não obteve retorno. Estamos à disposição para qualquer informação sobre esta pauta.