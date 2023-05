Aumento preocupante de casos de Dengue em Alegrete

O levantamento é feito pela Vigilância Epidemiológica, em parceria com Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN Dengue – organizado e analisado pelo analista de dados da SMS, Marco Rego.

A semana corrente (de 17/05 a 24/05) apresentou aumento no volume de casos, totalizando 53 casos ativos (03 importados e 50 locais), sendo doze (12) casos contabilizados nos últimos sete dias, somados aos quarenta e um (41) divulgados no último relatório. Até o momento foram notificados 174 casos, sendo 42 descartados e 79 ainda encontram-se em investigação.

No mapa disponível em anexo, os pontos em amarelo mostram os casos importados. Já os destacados em branco, os locais.

Foram registrados vinte e um (21) casos no gênero masculino e trinta e dois (32), no feminino, com um percentual de 30,46% de infectabilidade.

A região do Cidade Alta apresenta o maior número de casos, contabilizando dezesseis (16). Já no Centro são oito (08), no bairro Independência são quatro (4), bem como no Jardim Planalto. No Capão do Angico e na Vera Cruz continuam registrados três (03) casos.

Com dois (02) registros, destacam-se os bairros Emilio Zuneda, Macedo, Canjiqueira e Anita Garibaldi. Os demais a seguir contam com um (01): Sepé Tiarajú; Saint Pastous, Novo Lar; Pedreiras; Canudos, Liberdade e Assunção.

Ressalta-se que a forma mais eficaz de prevenção dessa doença é o combate ao mosquito. Com isso, é importante que todos conheçam os riscos e saibam o que é preciso fazer para não deixar o mosquito nascer e se proliferar.

Abaixo, confira algumas ações que devemos tomar, pelo menos uma vez por semana:

• Verificar se a caixa d’água está bem tampada;

• Deixar as lixeiras bem tampadas;

• Colocar areia nos pratos de plantas;

• Recolher e acondicionar o lixo do quintal;

• Limpar as calhas;

• Cobrir piscinas;

• Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários;

• Limpar a bandeja externa da geladeira;

• Limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação;

• Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado;

• Cobrir bem a cisterna;

• Cobrir bem todos os reservatórios de água.

Alerta-se para o uso do repelente, principalmente nos bairros supracitados.

As atualizações serão divulgadas sempre às quartas-feiras.

Para mais informações, entrar em contato com a SMS através do fone: 3961-1032.