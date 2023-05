Segurança, Comando Rodoviário e CFC realizam ação do Maio Amarelo para diminuir acidentes

Alegrete realizou neste dia 24 um ação especial pelo Maio Amarelo, campanha de conotação nacional de prevenção aos acidentes de trânsito. O Comando Rodoviário Estadual, a Secretaria de Segurança e Mobilidade, Guarda Municipal e o CFC estiveram na praça Getúlio Vargas entregando material informativo aos condutores. Tanto carros como motos e até ciclistas, receberam as informações que visam conscientizar cada um dos condutores sobre a importância da direção defensiva no trânsito. Você já parou para pensar que todo o acidente de trânsito é fruto de uma escolha errada? Esse questionamento está dentre um do da Campanha do Maio Amarelo.

Diretor de mobilidade- William Almeida

William Almeida, diretor de mobilidade da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana diz que o maior problema no trânsito, de Alegrete é comportamental e não da falta de sinalização. Informa que os condutores deixam de usar de cinto de segurança, utilizam o celular ao dirigir, avançam vias preferenciais e isso pode provocar sérios acidentes, considera. Ele destacou o trabalho do agente Marcelo que realiza um trabalho forte nas escolas sobre trânsito. Destacou que a Secretaria de Segurança trabalha em cima de três eixos: fiscalização, engenharia de tráfego e educação, diante do elevado número de acidentes na cidade.

Em apenas três meses, o setor da Guarda Municipal atendeu junto com a Brigada Militar mais de 246 acidentes em Alegrete, envolvendo tanto carros como motos, isso ainda sem contabilizar os números de maio. Todos os orgãos de segurança ligados ao trânsito de Alegrete realziam um trablaho diferenciado de educação para tentar conscientizar os condutores para importância de obedecer a sinalização e direção defensiva. São vidas que devem ser preservadas, observou Daniel Rosso, secretário de segurança de Alegrete.