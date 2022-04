Secretaria de Saúde faz teste da Covid nos desabrigados no Ginásio do IEEOA

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Secretaria da Saúde realizou atendimento médico e testagem, com ônibus da Saúde, em frente ao Ginásio do IEEOA, na tarde de ontem(29). O trabalho foi direcionado às famílias que estão desabrigadas em decorrência da enchente.

De acordo com a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura, mais de 40 pessoas, das 99 que estão no ginásio, passaram por atendimento médico e realizaram o teste da Covid. Apenas um idoso de 77 anos, hipertenso e sem nenhuma dose da vacina contra o novo coronavírus, positivou.

Ele foi encaminhado à UPA e, posteriormente, seria realocado, pois terá que ficar 10 dias em isolamento.

No ginásio da IEEOA, estão 34 famílias, o que corresponde a 99 pessoas acolhidas no local. O trabalho é para que não haja aglomerações, em decorrência da Covid-19. A Secretária de Saúde ressaltou que um trabalho minucioso está sendo feito para que as pessoas sejam bem atendidas.

A ação ocorreu na tarde de ontem das 14h às 17h em frente ao Ginásio. “Se as pessoas necessitarem atendimento médico, elas devem solicitar para Assistência Social e o médico vem até o local”- comentou a secretária.