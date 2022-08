Secretária de Saúde do RS visita a APAE em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A APAE de Alegrete recebeu a visita da Secretária Estadual de Saúde, Arita Bergmann, na última sexta-feira (26).

Em agenda na cidade, desde a quinta (25), a secretária fez uma vista a APAE, acompanhada da alegretense Andreia Carneiro da 10° Coordenadoria de Saúde/Alegrete e demais diretores da secretaria.

A equipe diretiva da APAE e da Escola Especial Paul Harris, colaboradores, voluntários, recepcionaram a comitiva estadual.

Em roteiro no Município, a Secretária Arita, falou da importância de conhecer a APAE/Alegrete, o trabalho realizado e as instalações.

“Valorizamos as ações de solidariedade do voluntariado e as entidades, que realizam trabalhos tão significativos de acolhimento e inclusão. Essa é uma característica da APAE”, destacou a Secretária.

“Ficamos emocionados com o trabalho desta Instituição e com o que aqui conhecemos.”, comentou.

O grupo visitou as instalações da APAE, conheceu os serviços prestados pela instituição, nas áreas de educação, saúde e assistência social.

O Presidente Marcos Ruffo Goulart e a diretora da escola Ana Cristina da Costa, agradeceram a visita da Secretária Arita, afirmando ter sido muito bom a Instituição ter sido visitada, e o trabalho reconhecido.

Fotos: APAE – Alegrete