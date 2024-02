Avanço de frente fria trará chuva para Alegrete no fim do feriadão

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, ao longo da noite da última segunda-feira o avanço de uma frente fria sobre o oceano favorece a ocorrência de temporais pontuais na metade Oeste, com chuva pontualmente intensa, eventual queda de granizo e rajadas fortes de vento, podendo atingira até 80 km/h durante as precipitações.

Já na terça terça-feira, por conta do avanço de uma frente fria sobre a massa de ar quente e úmida que atua sobre o Estado, há chance de tempestades em praticamente todas as regiões do Estado. Em Alegrete, estão previstos 35mm de chuva, segundo o Climatempo. Nas primeiras horas do dia, a temperatura mínima será de 15ºC e máxima não ultrapassa os 28ºC.

Quarta-feira (14), o tempo volta a ficar firme. Pela manhã, o dia começa com 14ºC e máxima chega aos 26ºC. A Metsul Meteorologia lembra que a instabilidade vem ocorrendo há vários dias no RS, mas de forma muito localizada.