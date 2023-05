Avenida Caverá, maior obra de mobilidade urbana, avança na zona leste

A Avenida Caverá, uma importante via do município, está passando por um processo de revitalização que já alcançou 65% de conclusão. Com um investimento total de R$ 6,5 milhões, sendo R$ 4 milhões provenientes de recursos próprios e o restante em convênio com o governo do Estado, essa obra representa uma significativa melhoria na infraestrutura local e contribuirá para uma nova identidade da região.

Um dos principais aspectos da revitalização da Avenida Caverá é a implementação de uma ciclovia com extensão de 2,7 km. Essa medida promoverá a mobilidade sustentável, incentivando o uso de bicicletas como alternativa de transporte e proporcionando mais segurança aos ciclistas. Além disso, a ciclovia irá contribuir para a qualidade de vida dos moradores, estimulando a prática de atividades físicas e proporcionando um espaço de lazer integrado à paisagem urbana.

A modernização da avenida também será evidente por meio de melhorias na sinalização e iluminação, garantindo maior segurança para os pedestres e motoristas. Além disso, a localização estratégica da Avenida Caverá permite o acesso facilitado às diversas possibilidades que a vida urbana moderna pode oferecer, contemplando uma das regiões de maior desenvolvimento na cidade.

Essa obra histórica de pavimentação asfáltica e mobilidade beneficiará não apenas a Avenida Caverá, mas também diversos bairros da cidade. O investimento será realizado por meio de recursos próprios da Prefeitura e de um convênio celebrado com o Governo do Estado, através do Programa Pavimenta RS. Essa parceria entre os entes governamentais demonstra o compromisso conjunto em promover o desenvolvimento e o bem-estar da população.

O novo asfalto será estendido desde a rótula do Butecão do Moraes até o trevo de acesso ao Balneário, abrangendo uma extensa área e beneficiando um grande número de moradores e visitantes. A pavimentação de qualidade contribuirá para uma melhor fluidez do trânsito, reduzindo congestionamentos e proporcionando viagens mais seguras e confortáveis.

O prefeito Marcio Amaral ressalta a importância dessa obra para a qualidade de vida e estrutura da cidade, destacando que ela tornará o município ainda mais atraente e bonito. Esse investimento é resultado de um planejamento cuidadoso e reflete o comprometimento da administração municipal em promover o progresso e o bem-estar da comunidade.

Essa obra representa um marco na história do município e trará benefícios significativos, tanto em termos de mobilidade quanto de qualidade de vida. Com um novo visual e uma estrutura moderna, a Avenida Caverá se tornará um símbolo do desenvolvimento e do progresso que nossa cidade busca alcançar.