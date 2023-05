Caso Bocão: comissão solicita a íntegra dos áudios

A comissão de vereadores que trata sobre as denuncias contra possíveis atos de irregularidades, quanto ao exercício do vereador Fábio Perez esteve reunida, neste dia 29, na sala da procuradoria jurídica da Câmara de Vereadores. O presidente, vereador Cléo Trindade informa que ele e mais os vereadores Itamar Rodriguez (vice- presidente da comissão) e Jaime Duarte (relator) solicitaram os áudios na íntegra tendo em vista que no processo somente conta com a degravação de tais falas. Ainda foi solicitado ao vereador denunciado o envio dos áudios no prazo de cinco dias.

Em ato contínuo foi analisado o pedido de transferência de tal solenidade pelo vereador denunciante, quando a comisão deliberou pelo não conhecimento do pedido, ante a inexistência da previsão legal para trasferência de tal ato. Ainda não houve a oitiva das testeumunhas, em ocasião, que o vereador denunciado deve estar presente. Fábio Perez solicitou a troca da testemunha Adriana Rocha Cardozo pelo assistente parlamentar Alyson Ferreira dos Santos, contudo face a ausência de justificativa para realização da substituição, bem como, em decorrência do transcurso do prazo que se esgotou com a apresentação da defesa prévia, a Comissão decidiu pela não substituição conforme a ata assinada pelo três integrantes da comissão.

Também foi solicitado, nesta reunião, a intimação das testemuhas arroladas neste caso que serão ouvidas, conforme o vereador Cléo Trindade no dia 14 de junho, às 8h no Plenário da Câmara. Elas serão ouvidas de forma híbrida, de acordo com ata Nº002/2023.