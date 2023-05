Alegrete fica entre os campeões nacionais da Exposição de Terneiros Braford

Sob o olhar criterioso do jurado, Orlando Garcia, foram escolhidos na última quinta-feira (26), os ganhadores da Exposição de Terneiros da raça Braford, da Exposição Nacional Hereford e Braford.

O campeonato é uma oportunidade para que as propriedades possam competir e prepara seus animais desde cedo.

A Cabanha Santa Camila, de Alegrete conquistou o Reservado Grande Campeão, com o exemplar Z15 e o Campeão Terneiro Menor, animais do criador Manoel Francisco Rodrigues. O Terceiro Melhor, quem levou para casa foi a Fazenda Irapuá, de Cachoeira do Sul (RS), com o terneiro de tatuagem TEL003. O escolhido pelo jurado como Grande Campeão, foi o animal de tatuagem B53, da Fazenda Mãe Rainha, da cidade catarinense de Lages.

Nas fêmeas, a Cabanha Santa Camila e Reserva do Cambará, de Guaíba, conquistaram o prêmio de Grande Campeã, com a terneira Z170. A Cabanha Santa Camila, também conquistou o prêmio de Terceira Melhor, com a terneira FIVZ65.

A Fazenda Esperança de Alegrete do criador Raphael de Sá e Silva Houayek conquistou o título de Campeã Terneira Maior e a Terceira Melhor Terneira.

O evento consolidou mais um ano de crescimento da Exposição Nacional Hereford e Braford. Superando a edição de 2022, em número de animais, expositores e patrocinadores, a feira vem ganhando força a cada ano e confirmando o crescimento das raças no Brasil.

Considerada a exposição mais importante das raças, o evento conta com o maior número de animais em pista para julgamento, este ano foram 455 animais concorrendo a prêmios, sendo 309 na modalidade Rústico e 146 modalidade Argola, de 60 propriedades, de 31 cidades, de quatro estados, Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Paraná (PR) e Sergipe (SE). Sendo 12 propriedades estreantes.

Entre as novidades deste ano está a presença de empresas locais com produtos para venda, agricultura familiar e a loja oficial da ABHB, além de grandes empresas que se uniram à Associação para colaborar para o sucesso do evento. Ao total foram 45 patrocinadores.

Realizada pela Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB), a feira acontece pelo segundo ano consecutivo no Parque de Exposições Visconde de Ribeiro Magalhães, em Bagé (RS), de 21 a 28 de maio, com uma extensa programação, que inclui julgamentos, remates, palestras e agenda gastronômica. Foram dias intensos de muito movimento, demonstrando a importância da Exposição Nacional no calendário de feiras do Brasil.