Tradicionalista Fernanda Caferate, uma das pioneiras em provas campeiras, morreu aos 41 anos

Clara Fernanda Caferate de Caferate de 41 anos, não resistiu a complicações de um acidente que sofreu há mais de um mês e faleceu no último dia 8. Muitas homenagens foram realizadas a ela que era uma apaixonada pelo tradicionalismo e provas relacionadas ao cavalo.

Professora, técnica em agropecuária, tradicionalista, mulher campeira, declamadora e prenda de alguns CTGs na adolescência, Fernanda foi uma das pioneira nas provas campeira de tonel e rédeas. Conforme apurado pelo PAT, a alegretense era uma grande amiga, companheira, além disso, ensinava e treinava qualquer pessoa que solicitasse, sem medir esforços.

“Com certeza, minha mãe deixa um legado muito grande para os amantes de prova de tonel e rédeas. Ela foi inspiração para muitas crianças, mulheres e homens que gostam das modalidades. “Voava” com seu cavalo rosilho, arrancava poeira do chão e trazia no coração o amor pelo seu cavalo e pelas provas campeiras, passando para suas filhas desde muito pequenas. Nós participávamos com ela em muitos rodeios no CTG Vaqueanos, no Jacaraí, Durasnal e no Farroupilha. Que o patrão lá de cima a receba de porteira aberta. Ela é mais uma gaúcha que descansa em paz.”- citou uma das filhas.

Os familiares acrescentam que a dor da perda será irreparável pois a personalidade de Fernanda era única, entre o turbilhão e a calmaria ao mesmo tempo. Sempre muito simpática com todos, por esse motivo, jamais iriam imaginar que um acidente com o cavalo, poderia complicar e tirar sua vida. Em suma, Fernanda era uma apaixonada pelos seus cavalos e pela tradição gaúcha, são inúmeros troféus e incontáveis competições. Em uma das passagens uma das filha lembrou de uma ocasião em que a tradicionalista tratou um cavalo dela e deu todo o apoio para um jovem disputar uma prova de rédea pela 4ªRT, fora de Alegrete. Vídeo abaixo, uma das provas realizadas por ela: