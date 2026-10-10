AVF vai a Rio Grande para o jogo de ida das oitavas de final da Série Ouro

A Associação Vianense de Futsal (AVF) entra em quadra neste sábado (10) para enfrentar o Riograndense, em Rio Grande, pelo jogo de ida das oitavas de final da Série Ouro de Futsal 2026. A partida será disputada às 20h, na Arena Farydo Salomão.

O confronto marca o início da disputa por uma vaga na próxima fase da competição. Atuando fora de casa, a equipe vianense busca um bom resultado para chegar em condições favoráveis ao duelo decisivo.

O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (17), quando as duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez com mando da AVF. A partida definirá quem avança às quartas de final da Série Ouro.