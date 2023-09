AVF vence clássico e classifica entre os quatro melhores da Série Prata

No último sábado(2), ocorreu o clássico da Fronteira Oeste entre Real e AVF. O jogo era cercado de expectativa pelo alto grau de decisão que envolvia o confronto e a rivalidade.

O ginásio da Arena Esporte e Lazer estava praticamente lotado, as duas torcidas compareceram em massa para apoiar no confronto. A equipe alegretense precisava vencer para garantir a classificação entre os oito melhores do campeonato, já a equipe vianense estava com sua vaga assegurada, porém, queria vencer para carimbar o passaporte entre os quatro melhores do estadual.

O jogo começou com muita intensidade, as duas equipes buscando a todo instante o gol adversário. O primeiro tempo se encaminhava para um empate sem gols, quando o atleta do Real, Mohamed, numa jogada de oportunismo, abriu o marcador da partida. Nos segundos finais, após sofrer falta, a AVF empatou o confronto com Ivo, dando números finais na primeira etapa.

No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto. As duas equipes continuavam a buscar o gol e numa jogada de contra ataque, Mohamed, colocou o Real novamente na frente do marcador. A equipe comandada pelo técnico Alexandre Bohrer não sentiu o revés e chegou ao empate com Dudu Tessari levando a torcida canarinho à loucura; o jogo tomou tons dramáticos e a equipe vianense virou o marcador com welington.

A equipe do Real buscou até o último minuto o empate, porém, Guilherme da marcou e deu números finais ao clássico, AVF 4X2 Real. Com esse resultado a equipe alegretense está eliminada da competição, já equipe de Manoel Viana está classificada entre os quatro melhores do estadual. No dia 16/09, a equipe vai a São Francisco de Assis enfrentar a AFA e no dia 23/09 recebe em sua casa para o confronto de volta.

Fotos: Renan Irizaga