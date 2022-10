Avô morre e neto fica gravemente ferido após atropelamento em Santa Maria

Share on Email

Um idoso morreu e uma criança ficou gravemente ferida após atropelamento em no bairro Vila Lídia, em Santa Maria, na Região Central, neste domingo (23). Segundo informações da Brigada Militar, as vítimas seriam avô e neto.

O caso ocorreu no início da tarde, quando os dois atravessavam a Rua Zeferino Rodrigues Corrêa, e foram atingidos por um carro em alta velocidade. De acordo com a BM o motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado próximo ao local do acidente e acabou sendo preso em flagrante.

A criança, de dois anos, segue internada em estado grave no Hospital Universitário de Santa Maria. O avô, identificado como José Luiz Trindade, de 71 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: GZH