Babalorixá diz que caminhos de Matteus estão abertos no BBB

É interessante ver como a fé e a determinação podem desempenhar um papel tão significativo na vida das pessoas, mesmo em um ambiente tão desafiador como um reality show.

Aos 27 anos, ele demonstra uma autenticidade e garra que cativam a todos. Matteus tem conquistado o público e surpreendido os espectadores com sua trajetória dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Sem pretensões de intervir na crença de ninguém, a reportagem do PAT traz, assim como já ocorreu com outros brothers e sisters que também estão no BBB e tiveram algumas previsões destacadas, o que os búzios destacam para o alegretense por meio do Babalorixá Wainer de Bará Agelú.

De acordo com as previsões feitas pelo Babalorixá, os búzios destacam a conexão de Matteus com Ogum, sincretizado como São Jorge, indicando que seus caminhos estão abertos para o progresso. Ogum, o pai da estrada e do progresso, tem mostrado um caminho de crescimento e evolução para Matteus, refletindo a mudança que ele sempre almejou para si e sua família.

No início do jogo, Matteus foi associado à linha da paz e do amor, mas ao longo do tempo, tem se mostrado mais adaptado e comprometido em assumir uma postura de representatividade e engajamento em busca de seus objetivos. A saída de Deniziane foi um marco positivo, permitindo que Matteus assumisse um novo perfil, mais firme e focado em suas metas.

Sobre seu relacionamento com Deniziane, as previsões dos búzios indicam que a possibilidade de continuarem juntos após o programa é quase nula, sugerindo que cada um seguirá seu próprio caminho. Os conselhos dos búzios para Matteus incluem a orientação para que ele se solte mais, mostrando o potencial que possui, e que mantenha a calma, demonstrando a educação e os princípios que recebeu de sua família.

Dentro do jogo, Matteus precisa estar atento a duas mulheres que podem representar ameaças. Além disso, deve se precaver em relação a Davi, que demonstra ser um adversário forte e ciumento.

Quanto a um possível relacionamento com Isabelle, as previsões apontam que ambos estão focados no jogo e agem com mais racionalidade do que emoção, o que torna um envolvimento amoroso improvável, apesar das situações que sugerem uma possível aproximação.

Em relação ao ranking do jogo, os búzios indicam que Matteus está no caminho para se classificar entre os três primeiros colocados, reforçando a trajetória de vitória que se desenha para ele.

O Ilê de Bará Agelú e Ogum 7 espadas fica honrado em ser novamente procurado pelo PAT para previsões, e sempre esclarece que os oráculos, sejam cartas ou búzios, não estão destinados a traçar o destino de ninguém, e muito menos o babalorixá acha que tem poderes de Deus para se julgar certo de tudo o que o futuro traz.

Em resumo, a jornada de Matteus Amaral no BBB é marcada pela fé, determinação e uma busca incessante pelo progresso. Seu compromisso em seguir seus valores e princípios, pode ser a chave para alcançar o tão almejado sucesso dentro e fora da casa mais vigiada do país.

Contato para consultas presenciais ou online com o Babalorixá Wainer de Bará Agelú:

Rua Vinte de Setembro, 296 – Centro, Alegrete-RS Contato: (55) 98467-3339