Demétrio Ribeiro realiza peça de teatro de fantoches para prevenir a dengue

Na busca por estratégias inovadoras e eficazes no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, o Aedes aegypti, a Escola Demétrio Ribeiro deu um passo à frente ao utilizar uma abordagem lúdica e educativa. Na última quinta-feira (14), os alunos foram agraciados com uma apresentação especial: um teatro de fantoches, concebido pela equipe composta pelos funcionários Daniel, Vanessa e Crislei.

O objetivo central dessa iniciativa é proporcionar às crianças uma compreensão mais profunda sobre os riscos e consequências associados à presença do mosquito Aedes aegypti, além de capacitar os jovens a se tornarem multiplicadores dessas informações fundamentais. A peça teatral, repleta de personagens cativantes, envolveu os estudantes de maneira ativa, tornando-os participantes atentos e engajados.

O enredo da peça destacou o papel crucial da prevenção na luta contra as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Em uma narrativa dinâmica e envolvente, o vilão da história, representado pelo próprio mosquito, foi apresentado como o principal antagonista a ser combatido. A cada aparição do fantoche do mosquito, os alunos eram estimulados a demonstrar sua repulsa e a reforçar a importância de eliminar possíveis criadouros de água parada, que servem como habitat ideal para a reprodução do inseto.

A escolha por um teatro de fantoches como método educativo revelou-se extremamente eficaz, uma vez que proporcionou uma abordagem leve e interativa, capaz de capturar a atenção e o interesse dos jovens estudantes. Ao se envolverem ativamente na apresentação, as crianças absorveram os ensinamentos de maneira mais significativa, fortalecendo seu entendimento sobre as medidas preventivas necessárias para evitar a proliferação do mosquito transmissor.

Além disso, a iniciativa demonstrou ser uma estratégia promissora para disseminar informações importantes não apenas entre os alunos, mas também entre suas famílias e comunidades. Ao compartilharem o conhecimento adquirido durante a apresentação teatral, as crianças desempenham um papel crucial na conscientização e mobilização coletiva contra a dengue e outras doenças similares.

O teatro de fantoches realizado na Escola Demétrio Ribeiro é um exemplo inspirador de como a educação pode ser aliada poderosa na luta contra problemas de saúde pública, transformando a aprendizagem em uma experiência divertida e memorável. Ao investir em abordagens criativas e participativas como essa, é possível construir uma sociedade mais consciente e resiliente diante dos desafios enfrentados pela comunidade.