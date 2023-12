Bairro Centenário: Papai Noel e solidariedade marcam celebração natalina

Organizada pela diretoria local, a celebração contou com a participação ativa da comunidade, que se uniu para tornar a confraternização um verdadeiro sucesso.

A presidente do bairro, Marcele Favero, expressou sua gratidão a todas as pessoas que contribuíram para o êxito do evento, destacando a generosidade das doações recebidas. Sem utilizar adjetivos, ela ressaltou a importância da colaboração de cada indivíduo envolvido na realização da festa, enfatizando a união como peça-chave para o evento.

Diversas atrações foram oferecidas para o entretenimento de crianças e adultos. Entre elas, destacaram-se o pula-pula, tobogã e atividades gastronômicas como cachorro-quente, refrigerantes e algodão doce. A comunidade se reuniu em um ambiente descontraído e acolhedor, propiciando momentos de convívio e descontração.

A chegada do Papai Noel foi um dos momentos mais aguardados pelos presentes. O bom velhinho não apenas encantou a todos com sua simpatia, mas também distribuiu brinquedos, levando alegria aos rostos das crianças presentes na festa. A entrega dos presentes reforçou o espírito natalino e a importância de compartilhar momentos especiais em comunidade.

A festividade, que contou com a participação expressiva dos moradores do bairro, encerrou-se deixando um rastro de sorrisos e lembranças felizes. Que essa energia positiva continue a iluminar os corações dos moradores do Centenário e inspire outras iniciativas ao longo do ano.