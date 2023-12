Pitbull ferido e agressivo mobilizou bombeiros em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O fato ocorreu no fundo do pátio, onde o Pitbull teve um confronto com outro cão, resultando em um ferimento em um dos olhos. A situação se agravou quando o animal adentrou a casa, impossibilitando a entrada dos proprietários.

Homem, emocionalmente desorientado, é resgatado da ponte férrea pelos Bombeiros

Preocupados com a segurança do animal e incapazes de controlá-lo, os donos acionaram os Bombeiros, que solicitaram o apoio de um veterinário por intermédio da Polícia Ambiental. Para garantir a segurança de todos, um sedativo foi administrado ao Pitbull, reduzindo sua agressividade e permitindo a entrada da equipe de resgate.

Uma vez contido, o cão foi transportado de volta ao local onde normalmente fica, no pátio. Os proprietários decidiriam posteriormente sobre as medidas a serem tomadas, pois ele estava ferido.