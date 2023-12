Emoção da comunidade da escola Waldemar Borges ao produzir o primeiro livro digital

A EEEM Waldemar Borges, com o objetivo de instrumentalizar e inovar o conhecimento de seus alunos, encerrou o ano com o lançamento de E-books produzidos pelos estudantes da turma do primeiro ano do Ensino Médio.

Os livros, intitulados “Caminho para a vida”, “Dilemas” e “Lar, não tão doce lar”, foram desenvolvidos pelos estudantes do primeiro ano do Ensino Médio, abrangendo desde a criação da narrativa, personagens e suas características psicológicas até o design gráfico, fotografia e elaborações digitais. Essas produções surgiram a partir da visita à exposição “Nem tão doce lar”, realizada em parceria com a Fundação Luterana de Diaconia e a ONG Amoras Alegrete, conforme destacado pela diretora, Cássia Aurélio.

lançamento E book da Escola Waldemar Borges

Os livros não tem fins lucrativos e servem para alertar as mulheres e homens sobre a violência doméstica em seus diversos tipos, além de trazer um trabalho totalmente autoral dos alunos.

A professora Iolanda Londero, que trabalha com Linguagens na turma, incentivou as produções em suas aulas, enquanto a supervisora Mariana Vargas mediou o suporte no complemento das narrativas.

Para uma escola de periferia lançar um livro digital é emocionante e muito gratificante, comenta a equipe da escola localizada no bairro Dr Romário.