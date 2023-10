Bairro Nilo Gonçalves recebe visita do “Câmara na Comunidade”

Share on Email

O presidente Luciano Belmonte, de forma democrática e transparente, fizera o sorteio do primeiro destino do projeto, em sessão ordinária e com transmissão da TV Câmara e Rádio Tchê Alegrete, quando foi contemplada a Zona Leste.

“Câmara na Comunidade”, tem como principal finalidade permitir à população que tem dificuldade de acesso à sede do Legislativo ou impossibilidade de participar das sessões, esclarecer dúvidas e apresentar demandas dos seus bairros ou localidades.

A Câmara promove um ciclo de debates que levarão a essas comunidades tudo o que está ocorrendo no parlamento, seja audiências públicas, projetos de lei em tramitação e a função dos vereadores.

“Queremos desenvolver o espírito de cidadania nas comunidades, como forma de torná-las protagonistas também na melhoria da qualidade de vida do seu entorno”, pontuou Belmonte.

No bairro Nilo

Em formato de sessão ordinária, com objetivo da população dos bairros compreender o funcionamento do Poder Legislativo, os vereadores debateram, foram questionados e responderam a todos que prestigiaram a atividade.

A presidente do bairro, Marta Mocelin, e lideranças como José Euclides e Tiago Maricá estiveram na linha de frente dos questionamentos.

O presidente Luciano Belmonte conduziu a atividade, que contou com a presença do vice-presidente Bispo Ênio e dos vereadores Anilton Oliveira, Dileusa Alves, Jaime Duarte, João Monteiro, João Leivas, Itamar Rodriguez, Éder Fioravante e Fátima Marchezan. A prefeitura esteve representada pelo secretário de Infraestrutura, Mario Rivelino.

Anilton Oliveira, presidente, e João Cândido, diretor, explanaram o funcionamento da Escola do Legislativo, uma iniciativa fundamental para aproximar o Parlamento aos anseios da população, de forma a capacitar o cidadão a ter um olhar crítico sobre aquilo que acontece em sua municipalidade.

Também marcaram presença o presidente da União das Associações de Bairro de Alegrete, Airton Alende, e o conselheiro tutelar Antônio Marques.

Transmitida pela TV Câmara e pela Rede Tchê Alegrete, o Câmara na Comunidade contou com as intérpretes de Libras que prestam serviço ao Legislativo, e com equipe de servidores para suporte, coordenada pelo gerente administrativo Sérgio Prates.

Enfim, a Câmara com sua estrutura, dentro das comunidades, debatendo e, posteriormente, dando encaminhamento às demandas de muitos que não têm acesso ao parlamento.

Fotos: assessoria de imprensa CMA