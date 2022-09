Mortandade de cães em unidade de Cooperativa no interior

Share on Email

O fato aconteceu na Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda – CAAL na uniddae do Rincão de São Miguel.

A Cooperativa comunicou, em nota, que está tomando as medidas cabíveis para esclarecer o fato lamentável que resultou na morte de vários cães que recebem abrigo na unidade Rincão, onde a cooperativa recebe soja. Os cães eram acolhidos e cuidados pelos que trabalham nesta unidade industrial da CAAL.

No total, sete cães foram mortos, possivelmente, por evenenamento, e começaram aparecer mortos, no dia 22, dentro do pátio da unidade industrial de Rincão de São Miguel.

A CAAL reitera seu compromisso com a vida, inclusive dos animais, lembrando que apoia ações locais de entidades ligadas à causa animal.

A direção da Cooperativa repudia todo e qualquer atentado à vida, seja humana ou animal, reforçando seu compromisso social com a comunidade alegretense.