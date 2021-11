Banco de Alimentos de Alegrete se mobiliza para o final de ano

O Banco de Alimentos de Alegrete está participando das ações do Natal do Bem, atividade da Rede de bancos de Alimentos e da RBS que visa arrecadar alimentos para a distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social de Alegrete.

Diversas instituições e a comunidade de Alegrete estão somando a este projeto, dentre os quais os moradores do Condomínio Vasco Alves que liderados pelo síndico, Everton Medeiros, estão na arrecadação de alimentos e apoiando as ações do Banco de Alimentos de Alegrete.

Banco de Alimentos de Alegrete

Em dois meses de funcionamento, o Banco de Alimentos de Alegrete já entregou a comunidade mais de duas toneladas de alimentos. O Projeto já tem mais de 20 anos no Rio Grande do Sul e a Rede de Bancos de Alimentos conta com a participação de inúmeras organizações no Estado.

Maior informação ligue 999566385. Interessados em fazer doações, podem ser entregues nos seguintes pontos de coleta: AABB, Lojas Quero-Quero, Associação dos Arrozeiros e UNIMED.

Próximas atividades: 11 de dezembro – Sábado Solidário – arrecadação de alimentos;

18 de dezembro – Cavalgada do Bem, com arrecadação de alimentos;

O Banco de Alimentos de Alegrete conta também com o apoio das seguintes instituições:

1 – Consulado do Internacional;

2 – Lions Club Ibirapuitã;

3 – Lions Club Alegrete;

4 – 6º RCB; 10º Blog;

5 – 12º BEComb;

6 – Associação dos Arrozeiros de Alegrete;

7 – CAAL;

8 – UNIPAMPA;

9 – Centro Empresarial de Alegrete;

10 – Rotary Club Alegrete Sul;

11 – Rotary Club Alegrete Norte Centro;

12 – Grupo Escoteiro Honório Lemes;

12 – 4ª Região Tradicionalista;

13 – Lojas Quero Quero;

14 – Ergomed;

15 – Dr.Décio;

16 – Casa do Frango;

17 – AABB-Alegrete;

18 – Unimed;

19 – Nutricionista Quelci Pedroso;

20 – Assistente Social Cynara Ramos;

21 – Bilheri Contabilidades;

22 – Jornal Gazeta de Alegrete;

23 – Jornal Em Questão;

24 – Portal Alegrete Tudo;

25 – Portal Web Alegrete,

26 – Rádio Sentinela FM,

27 – Jornal Expresso Minuano;

28 – Rádio Alegrete;

29 – Rádio Nativa FM;

30 – Rádio Gazeta de Alegrete,

31 – Jornalista Alair Almeida

32 – Jornalista José Antonio Gonçalves

