Santa Casa recebeu e 2 anos, 7 milhões de reais em emendas parlamentares

A Santa Casa de Caridade de Alegrete ao longo dos anos, e especialmente nos últimos 2 anos, vem recebendo significativos valores de emendas parlamentares. Os aportes são feitos pelos representantes gaúchos no Senado Federal, Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do RS.

De acordo com a Constituição, emenda parlamentar é a oportunidade que os Deputados/Senadores têm de acrescentarem novas programações orçamentárias com o objetivo de atender as demandas das comunidades que representam. Ou seja, é por meio das emendas que os políticos podem influenciar onde e como o dinheiro público será gasto.

Conforme o presidente da Santa Casa, esses recursos são utilizados para despesas como insumos, medicamentos, energia, água e principalmente investimentos. Roberto Segabinazzi diz ainda que os recursos tem destinação específica, servem para a ampliação dos serviços e em obras de novas instalações. “A perenidade do nosso hospital depende muito da valiosa ajuda da comunidade e dos recursos públicos”.

A Santa Casa é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atende 80% de sua demanda para o Sistema único de Saúde. De forma humanizada, abrange um público de aproximadamente 500 mil habitantes, de 11 municípios da região. “Através das emendas parlamentares, é possível custear gastos, investir em novos projetos, ampliar e garantir a qualidade dos serviços prestados. Nestes 2 anos, mais de R$ 7 milhões originários de emendas foram investidos, o que faz da Santa Casa um canteiro de obras”, conclui Segabinazzi.