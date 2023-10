Banco do Brasil faz doação de móveis e utensílios à PATRAM

Na tarde do dia 3, o gerente do Banco do Brasil, Gustavo Just, realizou uma ação que demonstra o compromisso com a sustentabilidade e apoio às instituições que protegem o meio ambiente. Just fez a doação à Patrulha Ambiental de uma mesa, seis cadeiras e dois assentos, equipamentos que não apenas aprimorarão as condições de trabalho dos servidores, mas também promoverão a reutilização de recursos de forma sustentável.

A doação, representa uma prática econômica inteligente, reutilizando móveis que ainda estão em condições de uso pleno, o que não apenas economiza recursos financeiros, mas também contribui para a redução do desperdício.

Ao optar por essa forma de apoio, Gustavo Just e o Banco do Brasil estão enviando uma mensagem clara sobre a importância da responsabilidade ambiental e do apoio mútuo entre instituições. Essa iniciativa não apenas melhora as condições de trabalho na PATRAM, mas também valoriza os servidores envolvidos, reconhecendo o trabalho incansável que realizam para proteger o meio ambiente.

A parceria entre o Banco do Brasil e a PATRAM exemplifica como a colaboração entre diferentes setores da sociedade pode criar impactos positivos duradouros. Além disso, esta ação serve como um modelo para outras organizações, mostrando que é possível apoiar causas nobres de maneira sustentável, beneficiando tanto as instituições receptoras quanto o meio ambiente.

Esta doação não é apenas um ato isolado; é um lembrete da importância de práticas conscientes, responsáveis e solidárias em nossa sociedade.