Rompimento de adutora deixa bairro de Alegrete sem água nesta tarde

O motivo da interrupção foi a identificação de um vazamento em uma adutora de 200mm, conforme informado pelo gerente local, Cristiano Machado.

Segundo Machado, a equipe responsável pelo reparo está programada para realizar os trabalhos de conserto durante a tarde. O desligamento está agendado para começar às 13h30 e deve durar até as 17h. O intuito de realizar a intervenção nesse horário específico é minimizar o impacto para os residentes do bairro. “Optamos por fazer o desligamento à tarde para não prejudicar as famílias devido ao horário de almoço”, destacou.

Enquanto a interrupção está em vigor, o abastecimento de água será temporariamente suspenso apenas no bairro Vila Nova. Uma equipe especializada já se encontra no local, realizando a limpeza necessária e os preparativos para a intervenção.

A administração local pede a compreensão dos moradores durante esse período e agradece pela colaboração de todos.