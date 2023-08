Bandas do CIEP e Saint Pastous brilham em Uruguaiana

Um fim de semana de arte e cultura para duas bandas de escolas de Alegrete que participaram, em Uruguaiana, do 1º Campeonato da Abanfaq. As bandas das Escola Ciep (estadual) e da EMEB Saint Pastous (municipal) estiveram participando do evento. A arte das bandas musicais é um grande diferencial nas escolas que mantém estas agremiações.

A Banda da Saint Pastous, na categoria fanfarra harmônica sênior, foi campeã em sua categoria, e também como o pelotão e baliza solo. Outra que brilhou no campeonato da Abanfaq foi a banda do CIEP que ganhou na categoria fanfarra de percussão juvenil, 2º lugar no corpo coreográfico juvenil e 3º lugar pelotão de bandeiras juvenil. Instrutores Heric Ancinello e Tiago Fernandes, Regente Chirstian Rhodes. Já os instrutores de pelotão de bandeiras são: Gustavo Escobal e Matheus Coimbra, instrutores do corpo coreográfico Nathalli Felipe, coordenadores Liziane Ancinelo e Elena Brandolt.